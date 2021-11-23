В Перми судят супругов, которые лишили жилья 35 человек

Супруги 6 лет обманывали пермяков, отбирая у них квартиры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В суде Свердловского района рассматривают уголовное дело супругов, которых обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, муж и жена лишили жилья 35 человек. С 2011 года они находили граждан, которые вели асоциальный образ жизни, не разбирались в документах, входили к ним в доверие. Организатором схем была женщина, она представлялась сотрудницей управляющей компании, узнавала о задолженностях за коммунальные услуги у собственников и предлагала им продать жилье. Вместо этого обещала купить другое, меньшей стоимостью, а разница уйдет за долги по коммунальным платежам.

На самом деле покупать квартиры мошенники не планировали. Они организовали Агентство недвижимости и действовали как риелторы от имени агентства недвижимости «КПСС», арендовали офис в микрорайоне Крохалева Перми.

С 2011 по 2017 супруги обманули 35 граждан, им причинен ущерб более 33 миллионов рублей, при этом люди лишились своего жилья и оказались на улице. Рассмотрение уголовного дела продолжается.