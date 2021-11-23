В Перми осудили мужчину за взятку сотруднику ДПС

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 56-летнего мужчину осудили за мелкое взяточничество. Летом этого года он ехал на своем «Шевроле» по улицам Орджоникидзевского района. Его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Полицейские заподозрили его в пьянстве и попросили сесть в патрульную машину.

Чтобы избежать наказания, водитель предложил сотруднику деньги, за что и был задержан на месте преступления. В прокуратуре Пермского края рассказали, что суд приговорил виновного к ограничению свободы на 6 месяцев с возложением определенных обязанностей и запретов.