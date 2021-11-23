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Общество23 ноября 2021 3:29

Синоптики рассказали о погоде на вторник, 23 ноября, в Пермском крае

Днем будет ветрено, местами снег
Анна Маркова
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В Прикамье на неделе будет идти много снега.

В Прикамье на неделе будет идти много снега.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае 23 ноября синоптики обещают нам облачную погоду. Местами пройдет снег, днем порывы ветра могут достигать 13 м/с. Ночью и днем температура воздуха составит – 9, –4º, местами по северу до –14º.

В ближайшие дни в регионе ожидается похолодание. 24 ноября местами скорость ветра может составить 15 м/с. Ночью и днем столбик термометра будет колебаться от –9 до –14º, ночью на крайнем севере до –19º. Самым холодным днем на этой неделе обещает быть четверг. Температура воздуха ночью –20, –15º, днем –15, –10º.

О погоде на 10 дней читайте в нашей статье, синоптики рассказали, каким будет начало декабря.