Синоптики рассказали о погоде на вторник, 23 ноября, в Пермском крае

В Прикамье на неделе будет идти много снега. Фото: архив "КП"

В Пермском крае 23 ноября синоптики обещают нам облачную погоду. Местами пройдет снег, днем порывы ветра могут достигать 13 м/с. Ночью и днем температура воздуха составит – 9, –4º, местами по северу до –14º.

В ближайшие дни в регионе ожидается похолодание. 24 ноября местами скорость ветра может составить 15 м/с. Ночью и днем столбик термометра будет колебаться от –9 до –14º, ночью на крайнем севере до –19º. Самым холодным днем на этой неделе обещает быть четверг. Температура воздуха ночью –20, –15º, днем –15, –10º.

О погоде на 10 дней читайте в нашей статье, синоптики рассказали, каким будет начало декабря.