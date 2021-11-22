ООО «Торговый дом ПЗСП» предоставляет скидки на строительные материалы

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«Торговый дом ПЗСП» объявляет о сезонных скидках от 5 до 20% на ряд строительных и отделочных материалов.

Только до 30 ноября 2021 года действует скидка 15% на блоки газобетонные стеновые и «Сотаблок» D500 первой категории. Это предложение действует при покупке от 100 м3 и 100% предоплате.

При покупке гипсовой штукатурки МШ100 (упаковка 30 кг) действует скидка 20%. В результате цена - всего 200 рублей за упаковку.

Кроме того, по выгодной цене можно приобрести клей для керамической плитки и керамогранита Камикс-14 «Профи» 25 кг. Цена со скидкой - 195 рублей (вместо 215 рублей)

И это еще не все. На теплоизоляционные материалы «Эковер» и экструдированный пенополистирол «Пеноплекс Основа» - скидка 5%.

Акция на строительные материалы (кроме газобетонных блоков) действует до 5 декабря 2021 года. Важно отметить: скидка на все товары действует до тех пор, пока товар есть в наличии. Поэтому стоит успеть воспользоваться этим хорошим предложением от ПЗСП.

Подробнее об акции и ценах на строительные материалы можно узнать у менеджеров ООО «Торговый дом ПЗСП» по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru/sale_product