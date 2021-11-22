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Общество22 ноября 2021 15:22

На джазовом концерте в Перми выступят Олег и Наталья Бутман

«Осенний блюз» пройдет на Заводе Шпагина
Анна Маркова
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В Перми 27 ноября на Заводе Шпагина пройдет джазовый концерт «Осенний блюз».

В Перми 27 ноября на Заводе Шпагина пройдет джазовый концерт «Осенний блюз».

В Перми 27 ноября на Заводе Шпагина пройдет джазовый концерт «Осенний блюз». Зрители услышат яркие, зажигательные джазовые и танцевальные композиции от пермского ансамбля «Роман Аверин Project», квартета Олега и Натальи Бутман в сопровождении вокалистки Зении МакФерсон.

Зении - обладательница уникального, пронзительного голоса в три с половиной октавы, многие сравнивают ее с Ариеттой Франклин и Уитни Хьюстон.

Начало концерта в 21.30, вход по QR-кодам. Цена билета – 500 рублей. Билет можно купить по Пушкинской карте.