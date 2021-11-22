На джазовом концерте в Перми выступят Олег и Наталья Бутман

В Перми 27 ноября на Заводе Шпагина пройдет джазовый концерт «Осенний блюз».

В Перми 27 ноября на Заводе Шпагина пройдет джазовый концерт «Осенний блюз». Зрители услышат яркие, зажигательные джазовые и танцевальные композиции от пермского ансамбля «Роман Аверин Project», квартета Олега и Натальи Бутман в сопровождении вокалистки Зении МакФерсон.

Зении - обладательница уникального, пронзительного голоса в три с половиной октавы, многие сравнивают ее с Ариеттой Франклин и Уитни Хьюстон.

Начало концерта в 21.30, вход по QR-кодам. Цена билета – 500 рублей. Билет можно купить по Пушкинской карте.