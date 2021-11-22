Коронавирусом заболели жители 39 территорий Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 135228 заболевших COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 693 жителей в 39 территориях. Больше всего заболевших в Перми – 337. Лысьвенский городской округ и Пермский муниципальный район в числе лидеров, там по 52 случая. В Чайковском - 32 заболевших.

В Добрянском городском округе заболели 25 человек, в Краснокамском городском округе – 23, в Чернушинском городском округе – 18, в Осинском городском округе – 16, в Губахе – 14.

В Александровском муниципальном округе и Кунгуре по 12 новых случаев. В Частинском муниципальном округе - 11, в Ординском муниципальном округе – 10, в Суксунском городском округе – 9, в Сивинском муниципальном округе – 8, в Октябрьском городском округе – 7, в Березниках – 6.

В Горнозаводском, Очерском, Соликамском и Чусовском городских округах по 5 заболевших. В Кудымкаре ковид у 4 человек. В Гайнском и Еловском муниципальных округах – 3 случая. В Кунгурском районе, Оханском городском округе, Большесосновском и Уинском муниципальных округах - 2.

В ЗАТО Звездный, Кизеле, Ильинском, Красновишерском и Нытвенском городских округах, а также Березовском, Карагайском, Кишертском, Кочевском, Куединском и Юсьвинском муниципальных округах по одному случаю заболевания коронавирусной инфекцией.