В Перми ограбили банкомат

В Перми преступники ограбили банкомат. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Перми в ночь с 19 на 20 ноября был ограблен банкомат, преступление произошло в Свердловском районе. Информация об этом появилась в социальных сетях.

- В ночь с субботы на воскресенье в доме по улице Солдатова, 34 водой был затоплен подвал, - пишет Антон Толмачев в Facebook. - В час ночи сработала сигнализация, приехала охрана - снаружи все нормально. После этого, видимо, преступники распилили сейф и уходя через подвал открыли воду, чтобы смыть следы. Сотрудники банка обнаружили, что их ограбили только в понедельник, спустя более, чем сутки и после того, как в подвале побывала куча народа, которая устраняла потоп.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили информацию об ограблении, но подробности и сумма похищенного не называются.

- Сегодня утром в полицию поступило сообщении о хищении из офиса финансово-кредитной организации, - рассказали в полиции. - В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых.