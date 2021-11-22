Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский может покинуть свой пост

Вячеслав Торчинский был назначен министром культуры Прикамья в 2018 году. Фото: архив "КП"

В Пермском крае может смениться министр культуры. Как сообщил «КП» источник в правительстве региона, Вячеславу Торчинскому предложили курировать строительство Пермской государственной художественной галереи.

Напомним, Вячеслав Торчинский работал журналистом, затем возглавил собственное рекламное агентство. После отвечал за культурную политику Перми, занимая должности председателя комитета по культуре и начальника департамента культуры и молодежной политики.

В июле 2017 года Торчинский был назначен исполняющим обязанности главы администрации Свердловского района, но уже в октябре вновь вернулся в городскую администрацию - заместителем главы. Тогда ему в обязанности вменили организовать подготовку к 300-летнему юбилею Перми. Минкульт он возглавил в апреле 2018 года.