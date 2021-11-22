Число пользователей ВТБ Онлайн в Прикамье выросло на четверть

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

За период с ноября прошлого года активных пользователей стало на 26% больше.

18 ноября ВТБ представил масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы по QR для самозанятых, а также сервисы от партнеров.

Одна из ключевых опций обновленного ВТБ Онлайн — бесплатные денежные переводы по персональному QR-коду. Сгенерировать QR-код в ВТБ Онлайн можно двумя способами: выбрать в меню на иконке приложения «Показать QR» либо перейти на карту или счет с главного экрана, нажать кнопку «Пополнить» и выбрать «По QR-коду». После этого пользователь может поделиться QR-кодом как с клиентом ВТБ, так и с клиентами других российских банков. Комиссия за перевод не взимается.

«Ранее ВТБ дал возможность клиентам других банков бесплатно «протестировать» свои продукты в упрощенной версию ВТБ Онлайн. Она включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов. После регистрации только по номеру телефона пользователь сможет моментально получить бесплатную цифровую карту банка и совершать операции без дополнительной идентификации на сумму до 15 тысяч рублей, — сказал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. — Для полного доступа ко всем услугам и продуктам ВТБ необходимо будет заказать пластиковую карту, оформить ее доставку с курьером или забрать в офисе банка. Клиенты, прошедшие полную идентификацию, получат 1 000 рублей на счет после первой покупки по дебетовой карте».

В общей сложности мобильным и интернет-банком ВТБ сейчас пользуются более 12 млн человек, что на четверть больше, чем год назад. По итогам 2022 года прогнозируется рост числа активных клиентов ВТБ Онлайн до 15 млн.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)