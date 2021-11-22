«Азот» увеличил перечень выпускаемой продукции

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В номенклатуре продукции, которую производит филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», появился карбамидосульфат (UAS). Теперь в заводском перечне - 27 видов продукций.

Полевые испытания UAS прошли в 2021 году при поддержке Агрономической службы Уралхим и Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова. Тогда было получено экспертное заключение об эффективности использования этого минерального удобрения.

«Азот» выпускает UAS двух марок - 40:6, 34:12. По питательным веществам в первом - азота 40% и серы – до 6%, во втором - до 34% азота и до 12% серы. Для «Азота» это новый улучшенный продукт. Он может применяться под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения. Данный продукт подходит для основного внесения ранней весной перед посевом, а также возможно применение в качестве припосевного удобрения. Дозировка определяется в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Спрос, как известно, рождает предложение. Наше предприятие, совместно с другими подразделениями холдинга, постоянно развивает производство и работает над выпуском новых видов продукции на основе требований рынка.

В условиях увеличенного спроса на масличные культуры, потребление данного продукта имеет высокий потенциал.