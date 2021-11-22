Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 9:20

Школу в ЖК «Арсенал» готовят к открытию

В учебное заведение уже завезли мебель и оргтехнику
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школу в ЖК "Арсенал" планируют открыть в этом году.

Школу в ЖК "Арсенал" планируют открыть в этом году.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школу в ЖК «Арсенал» уже завезли столы и стулья, проекторы и принтеры. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин. На оснащение школы оборудованием город выделил 69 млн рублей. В ней будут учиться 1225 учеников. Власти города рассчитывают, что она будет принята в эксплуатацию уже в этом году.

Фото: Instagram Алексея Дёмкина

Фото: Instagram Алексея Дёмкина

- Сейчас идет доукомплектация учреждения техникой. Учитывая значимость этой школы для всего района, делаем все для того, чтобы она приняла учеников уже в этом году, - написал в своем Instagram Алексей Дёмкин.

Фото: Instagram Алексея Дёмкина

Фото: Instagram Алексея Дёмкина