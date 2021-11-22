Школу в ЖК «Арсенал» готовят к открытию

Школу в ЖК "Арсенал" планируют открыть в этом году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школу в ЖК «Арсенал» уже завезли столы и стулья, проекторы и принтеры. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин. На оснащение школы оборудованием город выделил 69 млн рублей. В ней будут учиться 1225 учеников. Власти города рассчитывают, что она будет принята в эксплуатацию уже в этом году.

Фото: Instagram Алексея Дёмкина

- Сейчас идет доукомплектация учреждения техникой. Учитывая значимость этой школы для всего района, делаем все для того, чтобы она приняла учеников уже в этом году, - написал в своем Instagram Алексей Дёмкин.