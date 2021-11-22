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Общество22 ноября 2021 8:58

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 693 человека

Скончались от инфекции 30 пациентов
Анна Маркова
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За сутки в Прикамье проведено 8 321 ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию.

За сутки в Прикамье проведено 8 321 ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели 693 человека. Заболеваемость в регионе постепенно снижается. На 22 ноября в ковидных стационарах находятся 363 пациента. Из них 142 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 640 человек, за сутки инфекция стала причиной смерти 30 жителей региона. Общее число заболевших с начала пандемии - 135 228.