В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 693 человека

За сутки в Прикамье проведено 8 321 ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели 693 человека. Заболеваемость в регионе постепенно снижается. На 22 ноября в ковидных стационарах находятся 363 пациента. Из них 142 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 640 человек, за сутки инфекция стала причиной смерти 30 жителей региона. Общее число заболевших с начала пандемии - 135 228.