Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 8:37

Райффайзенбанк поможет предпринимателям посчитать доходы от курсовой разницы

Новый сервис стал доступен в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Райффайзенбанк

Фото: Райффайзенбанк

Предприниматели теперь могут легко считать доходы от курсовых разниц при конвертации валюты, чтобы учитывать налоги по ним. Новый сервис стал доступен в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка.

Теперь учет разницы между обменным курсом банка и ЦБ происходит автоматически. Предприниматель сразу видит, какая сумма учитывается как доход. Это значительно упрощает расчет налогов.

«Доход, полученный от курсовых разниц, облагается налогом. И его учет может занимать много времени, особенно если предприниматель часто производит валютно-обменные операции. Поэтому мы добавили новую функциональность в сервис онлайн-бухгалтерии, который сразу показывают курсовую разницу и учитывает ее в налоговой базе для последующего расчета налога. Цифровые сервисы экономят время и делают ведение бизнеса проще», — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе