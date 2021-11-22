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Общество22 ноября 2021 8:36

За неделю прививку от коронавирусной инфекции в Пермском крае сделали 54 тысячи жителей

Еще 42 тысячи человек закончили курс вакцинации
Анна Маркова
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На утро 22 ноября в Прикамье первым компонентом привиты 1,09 млн жителей.

На утро 22 ноября в Прикамье первым компонентом привиты 1,09 млн жителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае за минувшую неделею прививку от коронавирусной инфекции первым компонентом сделали 54 тысячи человек, еще более 42 тысяч закончили курс вакцинации. Такие данные приводит Минздрав региона.

На утро 22 ноября в Прикамье первым компонентом привиты 1,09 млн жителей. Из них 753,7 тысячи завершили курс вакцинации.

Напомним, что в Перми на этой неделе будет работать 8 пунктов вакцинации. Сделать прививку в них можно от коронавирусной инфекции и гриппа. В одном из пунктов есть вакцина от пневмококковой инфекции. Адреса пунктов опубликовал Минздрав региона. Перед вакцинацией врач проведет осмотр, не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС.