В Перми ночью из горящей многоэтажки эвакуировали 57 человек

Пожар произошел ночью в подвале жилого дома. Фото: архив "КП"

В Перми в ночь на 22 ноября произошел пожар в доме на улице Николая Островского, 111. Пожарным звонок поступил около 2.30 ночи. По информации источника, когда спасатели приехали на место, они обнаружили горение строительного мусора в подвале дома, на площади 9 м².

Дым шел вверх, из квартир эвакуировали 57 человек, 16 из них – дети. Никто не пострадал. Около 4 часов утра пожар был полностью ликвидирован. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание.