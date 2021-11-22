Безработный пермяк выплатил 1 млн рублей алиментов ради поездки за границу

В Перми 40-летний мужчина, чтобы выехать за границу заплатил 960 тысяч рублей, которые был должен своему сыну. Фото: архив "КП"

В Перми 40-летний мужчина, чтобы выехать за границу заплатил 960 тысяч рублей, которые был должен своему сыну. 10 лет мужчина уклонялся от оплаты алиментов. Официально он нигде не работал, имущества в собственности у него не было, по месту регистрации он не проживал. Судебные приставы пытались разыскать должника, но безуспешно, тогда ему запретили выезд за пределы страны. Мера подействовала, и мужчина сам пришел к судебным приставам.

- Несмотря на полное погашение задолженности и снятие запрета на выезд из страны, мужчине придется повременить с поездкой, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Рассмотрев материалы административного дела, суд назначил ему 80 часов обязательных работ.