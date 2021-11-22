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Общество22 ноября 2021 6:35

В Пермский край поступили 238 млн рублей для лечения больных коронавирусом на дому

Их будут доставлять медики выездных бригад
Анна Маркова
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В Пермский край поступило 238 млн рублей для лечения больных коронавирусной инфекцией на дому.

В Пермский край поступило 238 млн рублей для лечения больных коронавирусной инфекцией на дому.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермский край поступило 238 млн рублей для лечения больных коронавирусной инфекцией на дому. Об этом сообщили в Минздраве. Всего с 2020 года на эти цели было потрачено более 845 тысяч рублей. Закуплены противовирусные, антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты.

Лекарства привозят на дом выездные бригады, которые приезжают к больным с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Также лекарства могут доставлять волонтеры.