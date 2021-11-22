В Пермский край поступили 238 млн рублей для лечения больных коронавирусом на дому

В Пермский край поступило 238 млн рублей для лечения больных коронавирусной инфекцией на дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермский край поступило 238 млн рублей для лечения больных коронавирусной инфекцией на дому. Об этом сообщили в Минздраве. Всего с 2020 года на эти цели было потрачено более 845 тысяч рублей. Закуплены противовирусные, антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты.

Лекарства привозят на дом выездные бригады, которые приезжают к больным с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Также лекарства могут доставлять волонтеры.