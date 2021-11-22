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Происшествия22 ноября 2021 5:55

В Пермском крае женщина заплатит 100 тысяч рублей за оплату товара чужой картой

Она потратила 11 тысяч рублей в интернет-магазине
Анна Маркова
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Женщина заплатит штраф за кражу с банковской карты.

Женщина заплатит штраф за кражу с банковской карты.

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 32-летняя женщина заплатит 100 тысяч рублей штраф за то, что воспользовалась чужой банковской картой. Преступление произошло в Кочевском районе, мужчина пришел с заявлением в полицию и рассказал, что снял наличные в банке, а через некоторое время заметил, что со счета списывают деньги.

Полицейские вычислили злоумышленницу и задержали. На сайте интернет-магазина она внесла реквизиты карты и оплатила товар на 11 тысяч рублей.

- Суд назначил виновной штраф 100 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.