«Был застигнут на месте преступления». В Пермском крае мужчину задержали при попытке изнасилования

Виновного осудили на 2,5 года условно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Гайнском районе прошел суд над 38-летним мужчиной, которого обвиняли в покушении на изнасиловании. В июне этого года он напал на женщину, порвал на ней одежду и попытался изнасиловать.

- Довести свой умысел до конца он не смог, так как был застигнут на месте преступления мужчиной, которые пресек его действия, - сообщили в СКР по Пермскому краю.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно