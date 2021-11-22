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Происшествия22 ноября 2021 3:27

«Был застигнут на месте преступления». В Пермском крае мужчину задержали при попытке изнасилования

Суд приговорил виновного к условному сроку
Анна Маркова
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Виновного осудили на 2,5 года условно.

Виновного осудили на 2,5 года условно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Гайнском районе прошел суд над 38-летним мужчиной, которого обвиняли в покушении на изнасиловании. В июне этого года он напал на женщину, порвал на ней одежду и попытался изнасиловать.

- Довести свой умысел до конца он не смог, так как был застигнут на месте преступления мужчиной, которые пресек его действия, - сообщили в СКР по Пермскому краю.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно