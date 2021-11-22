Синоптики рассказали, где больше всего снега выпало в Пермском крае на 21 ноября 2021 года

Фото: научно-популярный метеорологический проект "МЕТЕОРОЛОГ И Я".

- Весь день отгребаемся, - сетуют жители частных домов в Прикамье. - Снега за сутки навалило столько, что сугробы образовались.

В Перми во дворах снежная каша, да и на дорогах не все гладко. Синоптики подтверждают, намело в ноябре в Пермском крае по-зимнему щедро. Специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» опубликовали интересное наблюдение. Высота снежного покрова в Пермском крае на 21 ноября 2021 года достигла 19-35 см по северным и горно-восточным районам.

Максимальная высота зафиксирована в Губахе (35 см) и в Вае (33 см). В остальных районах высота снега от 6 до 16 см.

В Перми сейчас - 14 см снега, в Березниках – 16 см, в Чердыни – 22 см.

- За последнюю неделю высота снежного покрова заметно увеличилась в южных и центральных районах из-за снегопадов, прошедших в середине недели и в выходные, - говорят синоптики.