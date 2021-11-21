В оперштабе сообщили, в каких территориях Прикамья выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки по результатам исследований Роспотребнадзора в Пермском крае зафиксировали 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они отмечены в 33 территориях региона.

Больше всего инфицированных выявили в Перми – 357. На втором месте – Чайковский, там COVID-19 диагностирован у 70 человек. На третьем – Пермский муниципальный район, где обнаружено 42 жителя с коронавирусом.

В Чусовском городском округе инфекция подтвердилась у 34 жителей, в Добрянском городском округе – у 25. По 21 заболевшему зафиксировали в Березниках и Чернушинском городском округе. В Горнозаводском городском округе COVID-19 выявили у 18 жителей. По 13 человек заразились в Краснокамском городском округе, Кудымкаре и Кунгуре. В Уинском муниципальном округе коронавирусная инфекция диагностирована у 10 обратившихся к врачам пациентов, в Соликамском городском округе – у 8.

По 5 жителей с COVID-19 обнаружено в Кудымкарском муниципальном округе и Суксунском городском округе, по 4 – в Кунгурском районе, Александровском и Юсьвинском муниципальных округах. В Бардымском муниципальном округе, Нытвенском, Октябрьском, Оханском и Очерском городских округах зафиксировано по 3 заразившихся. По 2 случая заболевания обнаружено в Кишертском муниципальном округе, Верещагинском и Лысьвенском городских округах.

По одному инфицированному выявлено в семи территориях Прикамья. Это Губаха, ЗАТО Звездный, Красновишерский и Чердынский городские округа, а также Карагайский, Куединский и Ординский муниципальные округа.