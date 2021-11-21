Пермская пара фигуристов завоевала «серебро» на этапе Гран-при в Гренобле

Юлия и Михаил довольны выступлением. Скриншот трансляции на Первом канале ТВ.

Триумфальное шествие пермских фигуристов продолжается. Вчерашние юниоры, пермская спортивная пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев буквально ворвались в элиту «взрослого» фигурного катания. На этапе Гран-при во французском Гренобле они завоевали «серебро». До этого на этапе международного турнира в Китае они удостоились бронзовых наград.

Во Франции Юлия и Михаил уступили «золото» более опытной российской паре – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, но обошли американцев - Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера.

Тренирует наших фигуристов Павел Слюсаренко из СШОР «Старт».

Воспитанники Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой добились успеха и на пятом этапе Кубка России, который проходил в Перми. Наивысший балл соревнований, состоявшихся в УДС «Молот», набрала спортивная пара из Пермского края Матвей Янченков и Екатерина Чикмарёва. На вторую ступень пьедестала поднялись пермские спортсмены Илья Иванов и Анна Киреева.