В Перми закрылся супермаркет «Пятерочка» в здании бывшего ресторана «Живаго»

Так здание выглядело в бытность ресторана "Живаго". Фото: permarchive.ru

Почти ровно год назад, 13 ноября 2020-го, на площадях бывшего элитного ресторана «Живаго» на улице Ленина, 37 открылся супермаркет торговой сети «Пятерочка». Как сообщалось, он должен был стать одним из главных арендаторов торгово-офисного центра Zoom, который открылся в здании вместо ресторана в 2019-м. Под торговую деятельность были перепланированы помещения и входная группа.

И вот на входе появилось объявление о закрытии магазина, а внутри идет подготовка к освобождению помещения от торговых витрин. Об этом сообщило издание Business-class. Что будет на месте супермаркета, пока не сообщается.