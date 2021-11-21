В Перми на месте, где погиб 11-летний мальчик, прошла акция памяти жертв ДТП

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В Перми, в Закамске, неподалеку от того места, где 15 ноября в дорожной аварии погиб 11-летний школьник, переходивший улицу, общественники района и сотрудники ГИБДД провели акцию памяти, приуроченную ко Всемирному дню погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В сквере имени Александра Невского собрались представители родительского сообщества, сотрудники городской полиции, студенты, работники администрации Кировского района. Затем они с плакатами вышли к пешеходным переходам, расположенным вблизи школы. Взрослым и маленьким пешеходам вручали памятки, напоминающие о соблюдении правил дорожного движения, световозвращающие ленточки, брелки и белые шары.

Подобная акция проводилась в Перми впервые.