В МЧС Прикамья предупреждают водителей о снежных заносах, гололеде и плохой видимости

. Фото: Юлия Лоза

Прикамских водителей предупреждают о неблагоприятной обстановке на дорогах – мокрый снег, который будет идти до утра, оборачивается плохой видимостью и снежной кашей, которая уже вечером грозит превратиться в ледяные колдобины на дорогах.

А в понедельник, 22 ноября, нас ждет заметное похолодание.

- 22 ноября днем в отдельных районах будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения, - предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Ожидается ветер юго-западный и западный до 12 метров в секунду, температура воздуха от -3 до -8 градусов.