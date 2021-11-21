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Общество21 ноября 2021 10:49

В МЧС Прикамья предупреждают водителей о снежных заносах, гололеде и плохой видимости

В ночь на понедельник начнется похолодание
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Юлия Лоза

Прикамских водителей предупреждают о неблагоприятной обстановке на дорогах – мокрый снег, который будет идти до утра, оборачивается плохой видимостью и снежной кашей, которая уже вечером грозит превратиться в ледяные колдобины на дорогах.

А в понедельник, 22 ноября, нас ждет заметное похолодание.

- 22 ноября днем в отдельных районах будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения, - предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Ожидается ветер юго-западный и западный до 12 метров в секунду, температура воздуха от -3 до -8 градусов.