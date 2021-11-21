Пермячка устроила благотворительный концерт, чтобы спасти малышей от детских домов

Фото: Фонд Дедморозим/ВКонтакте

Пермячка Кристина Владыкина занимается творчеством - пишет и исполняет песни, выступает на сцене, учит игре на гитаре. А на днях она устроила свой первый благотворительный концерт «Сделай меня счастливее» в поддержку подопечных проекта «В домике». Специалисты проекта «В домике» помогают малышам не попасть в детские дома, а родителям — преодолеть трудности и стать самостоятельными в воспитании детей.

Кристина собрала большую команду отзывчивых людей. Вместе с ней на сцене играли музыканты камерного оркестра «Орфей». Организаторам благотворительного концерта удалось собрать 42 910 рублей. Эти деньги помогут обеспечить работу проекта «В домике», а его подопечным — остаться в семьях.

«Было круто! Чувствую, что переход на новый уровень свершился. Чувствую, что после этого концерта будет продолжение. Я благодарна моей большой команде, которая помогла», — поделилась впечатлениями Кристина.

Волонтеры фонда «Дедморозим» напоминают пермякам, что они тоже могут вдохновить друзей или коллег на добрый дела. Устройте концерт, мастер-класс или любое другое чудесное событие, чтобы сохранить детей в семьях и уберечь от сиротских учреждений. Подробная инструкция на сайте: http://i.dedmorozim.ru/jYe5N