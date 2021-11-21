Прокуратура Прикамья проведет прямую линию по вопросам долевого строительства

Фото: Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края проведет прямую линию по вопросам защиты и восстановления прав участников долевого строительства многоквартирных домов в регионе, которые не являются проблемными (долгостроями).

Мероприятие пройдет в понедельник, 22 ноября, с 16.30 до 17.30 часов (местного времени), звонки принимаются по номеру: 8 (342)233-56-53.

Напомним, накануне наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение в отношении 4 проблемных объектов в Пермском крае. Так, дольщики, участвовавшие в строительстве домов по ул. Карпинского, 114 в Перми и 4 и 8 на ул. Тепличной в Кондратово получат денежные компенсации. Кроме того, принято решение о достройке дома по ул. Сокольской, 10б. В общей сложности, решением Фонда будут восстановлены права 373 дольщиков.