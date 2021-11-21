Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 ноября 2021 8:15

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 695 человек

Общее число инфицированных в регионе достигло 134 535
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 695 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы правительств региона, на утро 21 ноября иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 088 677 жителей края. 751 599 человек завершили курс вакцинации двумя компонентами.

В стационарах Пермского края, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 365 пациентов. Из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 610 человек. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 134 535.

Накануне главный внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Вадислав Семериков в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал, что будет с сертификатами вакцинированных пермяков, которые заболеют коронавирусом и объяснили, как «нерабочие дни» повлияли на ситуацию.