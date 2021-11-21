Молодая женщина выпала с шестого этажа в Перми и осталась жива

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В субботу, 20 ноября, в Индустриальном районе Перми произошел несчастный случай. С высоты шестого этажа дома по шоссе Космонавтов, 173б выпала женщина.
Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, пострадавшей на вид 35 лет. Женщину с различными травмами госпитализировали в больницу имени Тверье. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
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