Жителя Прикамья за воровство плиток шоколада и памперсов приговорили к колонии строгого режима

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье суд приговорил магазинного воришку к серьезному наказанию. Он занимался шоплифтингом – мелкими кражами продуктов питания. Понятие «шофтлифтер» - магазинный вор - возникло в США в 40-х годах прошлого века, вместе с первыми магазинами самообслуживания.

- 40-летний житель Кунгура прятал товары под одеждой, после чего выходил из торгового зала, минуя кассиров, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Не оплачивая, он выносил продукты питания, алкоголь и средства гигиены. Особым спросом у шоплифтера пользовались упаковки сыра и плитки шоколада. Он похищал товар с целью дальнейшей продажи, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Как сообщили в полиции, Кунгурский городской суд вынес приговор местному жителю, по шести эпизодам краж, совершенных с мая по июнь этого года. Всего он похитил из магазинов самообслуживания товары на общую сумму около 7 тысяч рублей.

Суд приговорил ранее судимого воришку к 1 году колонии строгого режима.