В Перми рассказали, в каких домах на следующей неделе не будет воды

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В компании «Новогор Прикамье» рассказали, в каких домах в Перми на следующей неделе отключат водоснабжение из-за аварий и в связи с запланированными ремонтами водоводов. Посмотрите, не попал ли ваш дом в график отключения воды.
В четверг, 25 ноября, с 9.30 до 19.00 воду отключат в домах на следующих улицах:
- Муромская, 16;
- Яблочкова, 23, 29.
Устранять аварию на водоводе будут возле дома на улице Лодыгина, 57А.
С субботы до воскресенья, с 9.30 27 ноября, до 9.30
28 ноября водоснабжение временно прекратится в домах на улицах:
- Димитрова, 13;
- Инженерная, 15, 17, 17А, 18, 19, 36;
- КИМ, 69, 77;
- Металлистов, 18;
- Николая Быстрых, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17;
- Халтурина, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14.
Раскопки будут проводиться в районе дома на улице Инженерной, 36.