В Перми рассказали, в каких домах на следующей неделе не будет воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» рассказали, в каких домах в Перми на следующей неделе отключат водоснабжение из-за аварий и в связи с запланированными ремонтами водоводов. Посмотрите, не попал ли ваш дом в график отключения воды.

В четверг, 25 ноября, с 9.30 до 19.00 воду отключат в домах на следующих улицах:

- Муромская, 16;

- Яблочкова, 23, 29.

Устранять аварию на водоводе будут возле дома на улице Лодыгина, 57А.

С субботы до воскресенья, с 9.30 27 ноября, до 9.30

28 ноября водоснабжение временно прекратится в домах на улицах:

- Димитрова, 13;

- Инженерная, 15, 17, 17А, 18, 19, 36;

- КИМ, 69, 77;

- Металлистов, 18;

- Николая Быстрых, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17;

- Халтурина, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14.

Раскопки будут проводиться в районе дома на улице Инженерной, 36.