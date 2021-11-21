Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 ноября 2021 3:53

Синоптики обещают в Прикамье снегопады и похолодание до -18 градусов

Зима постепенно вступает в свои права
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ранняя зима все больше утверждается в своих правах. Метеорологи сообщают, что за воскресный день у нас вырастут сугробы, а с понедельника начнется заметное похолодание.

- В воскресенье, 21 ноября, ожидается снежная и умеренно холодная погода, - отмечают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Днем пройдет мокрый снег, местами сильный. Температура воздуха – от -1 до -4 градусов. Будет дуть умеренный южный ветер с порывами до 8 метров в секунду.

Как прогнозируют специалисты ГИС-центра ПНИУ, снег будет идти весь день и всю ночь на понедельник. При этом атмосферное давление опустится до рекордных 720 миллиметров ртутного столба. И уже в начале следующей недели ожидается заметное похолодание.

- В ночь на среду вероятно прояснение и понижение температуры до -13…-18 градусов, - прогнозируют метеорологи ГИС-центра.