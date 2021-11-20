Пермский ЖФК «Звезда-2005» завершил сезон на четвертом месте

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Пермский ЖФК «Звезда-2005» завершил сезон-2021 в женской футбольной Суперлиге на четвертом месте турнирной таблицы. В последнем матче чемпионата клуб обыграл в Санкт-Петербурге местный «Зенит» - 2:1.

Дублем в составе команды нашего региона отметилась Надежда Ильиных.

Напомним, в сезоне-2020 «Звезда-2005» взяла бронзовые медали Суперлиги. На этот раз наша «звездочки» уступили бронзу соперницам из «Зенита». Отставание от питерцев – три очка.

Чемпионом сезона, набрав 70 очков, стал московский «Локомотив». Второе место и 57 очков – у столичного ЦСКА.