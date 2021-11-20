«Молот» продлил победную серию в ВХЛ до восьми матчей

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» побеждает в регулярном чемпионате ВХЛ уже восемь матчей подряд. Сегодня вечером подопечные Альберта Логинова обыграли тольяттинскую «Ладу». Матч завершился в овертайме со счетом 4:3.

Первый период наша команда проиграла, пропустив две шайбы. Во втором хозяева только увеличили свое преимущество – 3:0.

Но в третьем периоде пермяки буквально за три минуты перевернули игру и сравняли счет. Первым забил Иван Захарчук. Спустя 24 секунды уже Дмитрий Тювилин поразил ворота «автозаводцев». А равным счет сделал Игорь Зенчиков – 3:3.

В овертайме «молотобойцев» вперед вывела шайба Дмитрия Воробьева. В итоге – 4:3 и «Молот» одерживает восьмую победу в ВХЛ подряд.

Победа позволила «Молоту» набрать 39 очков. Теперь отставание от первого места составляет всего одно очко.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут дома. В УДС «Молот» команда вновь примет «Ладу».

Напомним, ранее «Молот» одержал сокрушительную победу над аутсайдером лиги - самарским ЦСК ВВС.