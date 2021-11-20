В Перми мужчина упал с Чкаловского моста

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Фото: Василий Вахрин
В Перми с Чкаловского моста упал мужчина. Как сообщает источник «КП-Пермь», инцидент произошел в районе 21:00 19 ноября рядом с домом по улице Ижевская, 27.
К счастью, 40-летний пострадавший остался жив. С травмами его госпитализировали в больницу.
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