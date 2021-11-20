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Общество20 ноября 2021 13:21

Новые заражения коронавирусом выявили в 24-х муниципалитетах Прикамья

Рассказываем, где больше всего случаев
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 24-х муниципалитетах. Напомним, на 20 ноября в регионе выявили 696 новых случаев заражения ковидом.

454 заболевших в Перми. 79 – в Чусовском городском округе. На третьем месте Лысьвенский городской округ, где выявили 28 заражений.

В Соликамском городском округе инфекция подтвердилась у 26 жителей края, в Березниках – у 20. В Чернушинском городском округе – у 18, в Добрянском городском округе – у 11, в Пермском муниципальном районе – у 9, в Кунгуре – у 8.