В ДТП под Пермью пострадали женщина и двое маленьких детей

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В Прикамье рядом с Краснокамском произошла авария, в которой пострадали женщина и двое маленьких детей. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

ДТП произошло на 472-м километре автотрассы М7 «Волга», в районе 10:35 утра. 34-летняя водитель «Лады Калины» не справилась с управлением и выехала на встречку, столкнувшись с движущимся «Фиатом». А после первую машину отбросило на автомобиль «Лада Приора».

В аварии пострадали три человека. Травмы получили двухлетняя и четырехлетняя девочки, которые находились в салоне «Лады Калины». Также пострадала и пассажирка «Лады Приоры» – 46-летняя женщина. Сейчас все пострадавшие в больнице.