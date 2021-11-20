В Перми 23-летняя девушка оставила предсмертную записку и пыталась покончить с собой

. Фото: Юлия Лоза

Как сообщает источник «КП-Пермь», 19 ноября пермячке позвонила подруга ее дочери и рассказала, что та хочет свести счеты с жизнью. Мать приехала к дочери в съемную квартиру, но дверь была закрыта изнутри. Девушка ее не открывала и не брала телефон.

Женщина позвонила в экстренные службы. На место приехали спасатели и полицейские. Первые открыли дверь с помощью специнструмента. В квартире была 23-летняя девушка в полубессознательном состоянии. На столе лежала предсмертная записка.

На место вызвали бригаду "скорой помощи".

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