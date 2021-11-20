Синоптики рассказали, когда в Перми закончится снегопад

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Сегодняшний пермский снегопад уже близится к своему завершению. Но завтра и в начале грядущей рабочей недели нам стоит ожидать более обильные снегопады, рассказал «КП-Пермь» доцент и инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

«Субботний пермский снегопад уже скоро закончится. По сравнению со вчерашним вечером, за сутки выпало 4-5 сантиметров снега. Второй сильный снегопад в ближайшее время ожидается завтра и в ночь с воскресенья – на понедельник. Вот там уровень снега действительно может вырасти на 10 сантиметров. Но его особенность в том, что он будет идти с небольшими перерывами. В начале грядущей рабочей недели нам также стоит ожидать снежные осадки», - поделился метеоролог.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РФ, температура воздуха в краевой столице в ближайшее время будет держаться в районе -1 - 2 градусов. Ночью похолодает до -4.