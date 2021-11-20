Прокуратура проведет проверку по факту выселения пенсионерки из квартиры

Фото: Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края вместе с прокуратурой Дзержинского района Перми проверит информацию о принудительном выселении 93-летней жительницы Перми и ее дочери из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Видео, где группа горожан в доме по улице Колхозной пытается помешать судебным приставам пройти в квартиру, появилось вчера в паблике «Подслушано Чкалова-Пермь» и вызвало большой общественный резонанс.

«Надзорные органы дадут правовую оценку совершенной сделки, в результате которой граждане лишились жилья и действиям должностных лиц ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений. При выявлении нарушений будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», - рассказали в прокуратуре.

В краевом УФССП случай пока не прокомментировали.