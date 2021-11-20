В Пермском крае выявили 696 новых заражений коронавирусом

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В Прикамье за минувшие сутки выявили 696 новых заражений COVID-19, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 133 840. За сутки в крае проведено 9 824 ПЦР-теста на ковид.

На сегодня в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 383 пациента. 184 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 6 571 человек. 38 умерло за прошедшие сутки.