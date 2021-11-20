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Общество20 ноября 2021 8:10

В Прикамье поступила крупная партия вакцины от коронавируса

Регион получил 25 тысяч комплектов «Спутника V»
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край пришла крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. В ближайшее время партии вакцину распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

Всего в Прикамье с начала массовой вакцинации доставили более 1,32 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,084 млн жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 746,3 тыс. человек.