В Прикамье поступила крупная партия вакцины от коронавируса

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край пришла крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. В ближайшее время партии вакцину распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

Всего в Прикамье с начала массовой вакцинации доставили более 1,32 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,084 млн жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 746,3 тыс. человек.