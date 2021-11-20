Жительница Прикамья проведет два с половиной года в колонии за кражу банковской карты

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Жительница Прикамья проведет в колонии общего режима два с половиной года жизни. Историю рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, 36-летняя и ранее судимая жительница Соликамска находилась в гостях у семейной пары. После застолья женщина решила остаться на ночь у своих друзей. Утром, пока муж и жена еще спали, гостья похитила банковскую карту из сумки своей подруги и скрылась.

За чужой счет похитительница купила продукты питания, алкоголь и табачные изделия. А после и вовсе пошла в бар, где начала угощать своих знакомых алкоголем.

Известно, что потерпевшая звонила похитительнице. Но личные мотивы и, скорее всего, обычная жадность сделали свое. Подсудимая потратила более 12 тыс. руб. до того момента, как владелец карты ее заблокировал.