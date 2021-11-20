В Дзержинском районе Перми пропала 61-летняя женщина

Фото: "Регион-59"

В Перми в Дзержинском районе пропала 61-летняя Галина Николаевна Вахрушева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион-59».

Пенсионерка ушла из дома по улице Вагонной 16 ноября. И до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Особые приметы: рост 170 сантиметров. Среднее телосложение, голубые глаза и темные волосы.

Была одета в черный берет, серо-синюю болоньевую ветровку, черные джинсы, желтую кофту, футболку и резиновые сапоги в разноцветный цветочек.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Галины Вахрушевой, просят обращаться по телефонам:

- 02, 102 - полиция;

-112 - ЕДДС;

- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

- +7 963-882-10-01 - инфорг Светлана;

- +7 982-477-76-05 - инфорг Павлина;