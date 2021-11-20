Молодого пермяка осудили за оставление ребенка в смертельной опасности

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В Перми осудили 22-летнего молодого человека за оставление в смертельной опасности ребенка. Подробности истории рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, виновный был сожителем матери четырех малолетних детей, и часто по ее просьбе оставался с ними, пока мамы не было дома. 1 сентября прошлого года мужчина в очередной раз должен был присмотреть за маленькими детьми. Квартира по улице Молдавская находилась на шестом этаже.

Но парень отвлекся. И в это время один детей - трехлетний мальчик - забрался на подоконник открытого окна, потерял равновесие и выпал из него, получив несовместимые с жизнью травмы.

Теперь молодой человек отправится в колонию общего режима. Там он проведет ближайшие восемь месяцев своей жизни.