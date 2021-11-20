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Общество20 ноября 2021 5:07

Коронавирус обнаружили в 33-х муниципалитетах Прикамья

Рассказываем, где больше всего заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 33-х муниципалитетах, рассказали в Роспотребнадзоре. Напомним, на 19 ноября в регионе выявили 697 «свежих» случаев ковида.

328 заражений в краевой столице. В Пермском муниципальном районе заболело 48 человек. 44 заболевания в Чернушке.

В Краснокамском городском округе коронавирус диагностирован у 34 жителей, в Соликамском городском округе – у 29, в Губахе – у 26, в Березниках – у 25. По 18 случаев заражения выявлено в Карагайском муниципальном округе и Красновишерском городском округе. В Березовском муниципальном округе COVID-19 подтвердился у 15 человек, в Кизеле – у 11, в Нытвенском городском округе – у 10.