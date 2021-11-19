Каждый пятый житель Перми потратит в «черную пятницу» 20 тысяч рублей

Фото: Райффайзенбанк

В распродажах «черной пятницы» хотя бы раз участвовали 64% опрошенных пермяков. Остальные либо не верят, что так можно сэкономить, либо не имеют времени на поиск предложений, а 20% не слышали о таких акциях.

Обычно жители Перми ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже жители Перми ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби.

Более половины респондентов совершают покупки онлайн, однако 40% были бы готовы пойти в торговый центр. По статистике Райффайзенбанка, пермяки стали чаще использовать кредитные карты для оплаты покупок.

«Если в 2021 году к заемным средствам предпочитают обращаться 50% опрошенных жителей Перми, то в 2020 этот способ оплаты выбирали лишь 25% респондентов. При этом почти 40% оплачивают кредиткой покупки только в интернете. Интересный факт, 3% опрошенных признались, что открыли кредитную карту, но еще не пользовались ей. Кредитная карта — удобна в ситуации, когда деньги нужны быстро, например, для приобретения товаров в «черную» пятницу, а сбережения трогать не хочется. Если вернуть потраченную сумму обратно в льготный период, то не нужно будет платить проценты за пользование заёмными средствами», - говорит Алексей Пылов, директор офиса Райффайзенбанка в Перми.

Каждый пятый опрошенный тратит на распродажах в «черную пятницу» 10-20 тыс. рублей, 29% - 5-10 тыс. рублей. При этом чаще всего пермяки ориентируются на скидку до 50%. Почти никто не доверяет рекламным рассылкам – чаще всего цены на товары сравнивают с помощью онлайн-сервисов или прямо в торговом центре. Около 1% заранее узнают цену до скидки, чтобы оценить предложение на распродаже. Нередко выяснялось, что вещи «со скидкой» и стоили столько же, сколько и до «черной пятницы». В результате 31% респондентов заявили, что спокойно обошлись бы без половины вещей, купленных акции. А 2,5% считают бесполезными все покупки, сделанные в «черную пятницу». При этом 62,5% участников опроса заявили, что им нужно абсолютно все, купленное по скидке.

Список покупок составляют 37% опрошенных, из них только 9% следуют этому списку. Остальные покупают то, что не изначально не планировали.