«Пермский край – это территория развития молодежи». Две студентки пермского колледжа победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Фото: permkrai.ru

В Нижнем Новгороде назвали имена победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором участвовали студенты колледжей и техникумов. Пермский край представляли 6 ребят из Перми и Лысьвы. Студентки колледжа ПГНИУ Екатерина Морозова и Дарья Латышева стали обладателями денежного приза в размере 200 тысяч рублей. Остальные студенты попали в число призеров.

В финале конкурса участники объединились в команды. Им нужно было решить задания по 4 направлениям, а также разработать социально значимые проекты. Дарья и Екатерина учатся по профилю информационных технологий и программирования на 1-м и 2-м курсах соответственно. Итоговый кейс по теме «Наставничество» участницы решали в одной команде. Они разработали проект госорганизации, в которой будут обучать квалифицированных сотрудников, передающих свой опыт молодым специалистам.

По словам Дарьи, наставничество - одна из важнейших тем, связанная с образованием.

- Про нее следует говорить и необходимо развивать. Обучающий сотрудник должен обладать не только нужными навыками и знаниями, но и уметь правильно общаться и находить общий язык с молодежью», – считает Дарья.

На соревнованиях студенты также приняли участие в мотивационных встречах и мастер-классах с экспертами в сфере образования, науки, технологий и медиа. В рамках полезной программы «Город мастеров» под руководством преподавателей-ремесленников и ведущих творческих объединений города финалисты «Большой перемены» создали новогодние игрушки и подарки для детей, оставшихся без попечения родителей.

Губернатор Пермского края Дмитрия Махонин отметил, что инициативы молодых и активных людей имеют особое значение для будущего региона.

«Пермский край – это территория развития молодежи. Мы заинтересованы, чтобы каждый школьники и студент мог проявить свои способности и таланты, а их лучшие проекты и инициативы были реализованы. Мнение молодежи ценно, так как сегодня именно она во многом определяет будущее Прикамья. Мы продолжим создавать условия, чтобы вам было комфортно жить и учиться в Пермском крае», – подчеркнул глава региона.

Напомним, студенты техникумов и колледжей в 2021 году впервые участвовали в конкурсе. Сначала студенты прошли дистанционные и очные отборы, в итоге в финал вышли 600 студентов, из них 300 стали победителями. Призовые деньги ребята смогут направить на образование и саморазвитие. Например, Екатерина Морозова уже решила, что на выигранные деньги будет изучать английский язык.

Как рассказали в Министерстве образования и науки Пермского края, также в финале за победу боролись студенты Уральского медицинского колледжа Лысьвенского округа Софья Власова, Лысьвенского политехнического колледжа Софья Мальцева, Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина Александр Слободчиков и студент Пермского политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова Михаил Габов.

Сегодня вечером в Нижнем Новгороде состоится торжественная церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена». В мероприятии примут участие первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.