Вылетели из салона через окна и двери: в ДТП в Пермском крае погибли два человека

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Верещагино возбудили уголовное дело по факту гибели в ДТП двух человек. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Происшествие случилось 3 октября в пять утра. Молодой водитель «Тойоты Камри» ехал с большой скоростью по трассе Очер-Верещагино-Сива. А на 35-м километре не справился с управлением и машину занесло. Несколько раз перевернувшись, авто попало в кювет.

К несчастью, все три пассажира — 27-летний молодой человек, 32-летняя девушка и ее 14-летний сын - не были пристегнуты. И когда иномарка начала переворачиваться, вылетели из окон и дверей наружу. Водитель авто, испугавшись ответственности, скрылся.

В результате 27-летний пассажир скончался на месте. Женщина, спустя двое суток, умерла в отделении реанимации. Подростка с травмами поместили в хирургическое отделение.

Полиция опросила мальчика, который пострадал меньше всех. Он рассказал, что пытался привести в сознание пострадавших. И специально соврал, что водителем авто был погибший молодой человек. Сделав это для того, чтобы оградить от ответственности своего дядю — водителя «Тойоты».

Однако полицейские выяснили правду — водителем был 26-летний молодой человек, который скрылся с места ДТП.