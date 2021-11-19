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Происшествия19 ноября 2021 11:02

В Пермском крае осудили водителя автобуса за смерть женщины

Неисправный автобус покатился и задавил пешехода
Анна Маркова
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Суксуне осудили водителя автобуса за смерть пешехода. 53-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Водитель знал о неисправности тормозной системы, оставил автобус без контроля с включенным двигателем. Машина самопроизвольно начала двигаться и наехала на женщину, идущую от автобусной остановки. Она скончалась от полученных травм.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и взыскал компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшей - 1, 5 млн рублей, - сообщает прокуратура Пермского края.